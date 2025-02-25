Adıyaman’da usulsüz sağlık raporu operasyonu: 33 gözaltı | Video
Adıyaman’da, araç alımlarında ÖTV’den muaf olmak için usulsüz sağlık raporu alındığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda içerisinde kamu görevlilerinin de olduğu 33 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulundan usulsüz sağlık raporu alındığı ihbarı üzerine fiziki ve teknik takip yapan polis ekipleri hastane yönetici ve personellerinin de içinde bulunduğu toplam 33 şüpheli şahsa yönelik operasyon yaptı.
Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheli şahısları evlerinden alırken hastanedeki bazı bilgisayarlara el konulduğu öğrenildi. Ayrıca şahısların evlerindeki aramalarda çeşitli evraklar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hastanede alınan sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:54
Adıyaman’da usulsüz sağlık raporu operasyonu: 33 gözaltı | Video 25.02.2025 | 16:36
01:49
02:25
05:52
Aniden fenalaşarak yere yığıldı, hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video 25.02.2025 | 15:00
00:49
00:49
01:31
04:28
Beşiktaş'ta elektrik akımına kapılan köpek sahibini ısırdı | Video 25.02.2025 | 13:27
01:38
İzmir'de 17 ayrı kaçakçılık operasyonu: 18 kişiye işlem | Video 25.02.2025 | 13:22
00:19
01:31
Bursa'da başıboş köpekler dehşet saçtı: 35 koyun ve tavuğu parçaladı | Video 25.02.2025 | 12:08
03:12
00:34
Bursa'da alüminyum fabrikasında büyük yangın | Video 25.02.2025 | 12:08
03:46
00:45
00:58
02:49
Peruk altında kokain ticareti şoke etti! Polis böyle yakaladı | Video 25.02.2025 | 10:41
02:06
İddia üzerine girdikleri metruk evde erkek cesedi buldular | Video 25.02.2025 | 10:40
00:47
Çalıntı kamyonetle nefes kesen kaçış | Video 25.02.2025 | 10:40
00:24
Üstünden 41 parça uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı | Video 25.02.2025 | 10:35