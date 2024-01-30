Adrenalin tutkunu motokrosçular nefes kesti | Video
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erzincan’daki Ergan Kayak Merkezinde buz gibi havada gerçekleşen motokros gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Karla kaplı piste motosiklet süren sürücüler adeta izleyenlerin nefesini kesti.
Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bu sene ilk kez gerçekleşen motokros gösterisi de renkli görüntüler oluşturdu. Karla kaplı piste motosiklet süren sürücüler bol bol adrenalin yaşadı. Kros motor ile yapılan gösterilerde kayakçı çekme, kar motorları ile yarış, paramotor ve yamaç paraşütü ile gece kayağı gibi etkinlikler izleyicilerden tam not aldı.
Erzincan Enduro Motosiklet Grubu üyelerinden Canser Atila, "Motokros ve enduroyu birleştirerek değişik bir deneyim yaşadık. Erzincan Enduro Motosiklet Grubu olarak bu sene hem kulübümüzün hem Ergan Dağının ilk motosiklet etkinliğini yaptık. Motorlarımızı buz tutan gölün üzerine çıkaracaktık. Kar yağdığı için bizde etkinliği piste gerçekleştirdik. Rampa yaptık. Güzel bir etkinlik oldu" dedi.
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