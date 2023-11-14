Afyonkarahisar’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var! | Video 14.11.2023 | 14:49 Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, kent merkezine bağlı Fethibey Beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saraydüzü Köyü ve Fethibey Beldesi yolunun kesiştiği kavşakta iki kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonetlerden biri savrularak ağaçlık alana girerken, diğeri ise takla atarak refüje devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, 112 acil servis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmaları devam ederken, kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.