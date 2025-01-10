Video Yaşam Aksaray'da nefes kesen polis-şüpheli kovalamacası kamerada | Video
Aksaray'da nefes kesen polis-şüpheli kovalamacası kamerada | Video

Aksaray'da nefes kesen polis-şüpheli kovalamacası kamerada | Video

10.01.2025 | 14:44

Aksaray'da polisin ‘dur' ihtarına uymayıp yaya olarak kaçan şüpheli emniyeti alarma geçirdi. Duvarlardan atlayarak bahçe bahçe kaçan şüpheli-polis kovalamacası kameralara yansırken, tüm ekipleri peşine takan şahıs saklandığı kümeste yakalandı.

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Olay, Nakkaş Mahallesi 2841 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine yolda yürüyen bir şahsa 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayıp yaya olarak kaçmaya başlayan şüpheli ve polis arasında kovalamaca başladı. Duvarlardan atlayarak apartman ve müstakil evlerin bahçelerinden kaçan şüpheli kısa sürede izini kaybettirirken, polis ekipleri şahsın yakalanması için destek ekip istedi. Bunun üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden çok sayıda polis ekibi mahalleyi adeta abluka altına aldı. Onlarca polis memurunun bölgede dağıldığı ve apartmanların, bodrumların ve bahçelerin arandığı kovalamacada kaçan şahıs polisin titiz çalışmasıyla müstakil bir evin bahçesinde bulunan kümeste kıstırıldı. Duvarlardan atlayarak bahçeye giren ve kümesin etrafını saran polisler kaçan şahsı kıskıvrak yakaladı. Polisin araç ve yaya olarak yaptığı kovalamaca anları anbean kameralara da yansırken, şüpheli kelepçelenerek bahçeden çıkarıldı.

"ANNEMİ, AVUKATIMI ARAYIN"
Gözaltına alındığı esnada bahçenin dışında bulunan arkadaşlarına seslenen E.G., "Annemi ve avukatımı arayın" dedi. Polis memurlarınca sakinleştirilen şahıs gözaltına alınıp polis aracına bindirildi. Şahsın yapılan kimlik tespitinde E.G. (20) olduğu belirlenirken, Genel Bilgi Taramasında (GBT) ise hırsızlık suçundan arandığı, yine geçmişe dönük 10 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. E.G. sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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