Aksaray'da nefes kesen polis-şüpheli kovalamacası kamerada | Video
Aksaray'da polisin ‘dur' ihtarına uymayıp yaya olarak kaçan şüpheli emniyeti alarma geçirdi. Duvarlardan atlayarak bahçe bahçe kaçan şüpheli-polis kovalamacası kameralara yansırken, tüm ekipleri peşine takan şahıs saklandığı kümeste yakalandı.
"ANNEMİ, AVUKATIMI ARAYIN"
Gözaltına alındığı esnada bahçenin dışında bulunan arkadaşlarına seslenen E.G., "Annemi ve avukatımı arayın" dedi. Polis memurlarınca sakinleştirilen şahıs gözaltına alınıp polis aracına bindirildi. Şahsın yapılan kimlik tespitinde E.G. (20) olduğu belirlenirken, Genel Bilgi Taramasında (GBT) ise hırsızlık suçundan arandığı, yine geçmişe dönük 10 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. E.G. sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.
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