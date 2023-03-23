Video Yaşam Alkollü sürücünün arkadaşı, polis ekiplerini Arka Sokaklar dizisi oyuncularına benzetti | Video
Alkollü sürücünün arkadaşı, polis ekiplerini Arka Sokaklar dizisi oyuncularına benzetti | Video

Alkollü sürücünün arkadaşı, polis ekiplerini Arka Sokaklar dizisi oyuncularına benzetti | Video

23.03.2023 | 08:35

Bursa'nın İnegöl ilçesinde durdurulan araçtaki yolcu genç kız, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Kanal D'de yayınlanan ve ilgi gören "Arka Sokaklar" dizisindeki karakterlerin isimleriyle polis ekiplerine hitap eden Bulut B. (21), "Ben 8 yaşındayken başladı, halen devam ediyor dizi" diyerek polislik mesleğini sevdiğini söyledi. Polis ekiplerinden tabancalarını ve kelepçelerini ısrarla isteyen genç kız, ekiplere zor anlar yaşattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, şüphelendikleri 16 FN 196 plakalı aracı durdurdular. Ekipler sürücü Enes S.'ye (27) alkol testi uyguladılar. 1.6 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 4 bin 64 TL cezai işlem uygulanırken, 6 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

POLİSLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
Bulut B. (21), "Bugün benim doğum günüm. Doğum günümü kutlamak istiyorum. Aynı zamanda Gaziantepliyim. Babam, akrabalarım depremde hayatlarını kaybetti. Mesut komiserim. Ben 8 yaşındaydım dizi başladı, hala bitmiyor. Ben Mesut komiserimi istiyorum. Bir kere silahına dokunabilir miyim? Ben de polislik sınavlarına hazırlanıyorum." diyerek, polis olmak istediğini dile getirdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alkollü sürücünün arkadaşı, polis ekiplerini Arka Sokaklar dizisi oyuncularına benzetti | Video 03:35
Alkollü sürücünün arkadaşı, polis ekiplerini Arka Sokaklar dizisi oyuncularına benzetti | Video 23.03.2023 | 08:35
Maden ocağında ilk sahur: Yerin metrelerce altında kömür kazan madenciler sahur yaptı | Video 04:04
Maden ocağında ilk sahur: Yerin metrelerce altında kömür kazan madenciler sahur yaptı | Video 23.03.2023 | 08:34
Boru hattından sızan ham petrol Dicle Nehri’ne aktı | Video 00:43
Boru hattından sızan ham petrol Dicle Nehri'ne aktı | Video 23.03.2023 | 08:35
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video 00:52
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video 23.03.2023 | 09:20
İzmir’de fabrikada 254 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 00:57
İzmir'de fabrikada 254 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 23.03.2023 | 09:26
Beyoğlu’nun fenomen Ramazan davulcusu depremzedeler için mani söyledi | Video 04:46
Beyoğlu’nun fenomen Ramazan davulcusu depremzedeler için mani söyledi | Video 23.03.2023 | 08:35
Depremden sonra evine döndü, hayatının şokunu yaşadı | Video 04:45
Depremden sonra evine döndü, hayatının şokunu yaşadı | Video 23.03.2023 | 09:19
Cevizlibağ tramvay durağında bir şahıs tramvayın altına sıkıştı | Video 03:03
Cevizlibağ tramvay durağında bir şahıs tramvayın altına sıkıştı | Video 23.03.2023 | 00:34
İlk sahur öncesi fırın tezgahlarında pideler yerini aldı | Video 03:23
İlk sahur öncesi fırın tezgahlarında pideler yerini aldı | Video 22.03.2023 | 23:40
İstanbul Çamlıca Camii’nde ilk teravih namazı | Video 02:11
İstanbul Çamlıca Camii'nde ilk teravih namazı | Video 22.03.2023 | 23:25
Çocukları ile buluştuktan bir gün sonra hayatını kaybetti | Video 02:50
Çocukları ile buluştuktan bir gün sonra hayatını kaybetti | Video 22.03.2023 | 19:33
Umman’da şaşırtan görüntü! Umman’da çöl denize döndü | Video 01:08
Umman’da şaşırtan görüntü! Umman'da çöl denize döndü | Video 22.03.2023 | 17:54
Tuzla’da liseli gençlerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 04:34
Tuzla'da liseli gençlerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 22.03.2023 | 16:14
Depremde öldü diye düşündükleri balıkları 44 gün sonra canlı çıktı | Video 02:36
Depremde öldü diye düşündükleri balıkları 44 gün sonra canlı çıktı | Video 22.03.2023 | 16:32
Şanlıurfa’da selde kaybolan tır sürücüsü 8 gündür aranıyor | Video 07:03
Şanlıurfa’da selde kaybolan tır sürücüsü 8 gündür aranıyor | Video 22.03.2023 | 16:14
Tartıştığı adamı bacağından vurup kovaladı! O anlar kamerada | Video 01:40
Tartıştığı adamı bacağından vurup kovaladı! O anlar kamerada | Video 22.03.2023 | 16:24
Müge Anlı’da şoke eden sözler: Annem, İsmail’le beni yatağına yatırıp kapıyı kilitledi! | Video 09:52
Müge Anlı'da şoke eden sözler: "Annem, İsmail’le beni yatağına yatırıp kapıyı kilitledi!" | Video 22.03.2023 | 15:16
Yeşil sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden futbolcu toprağa verildi | Video 03:09
Yeşil sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden futbolcu toprağa verildi | Video 22.03.2023 | 15:26
Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 11 gözaltı | Video 00:59
Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 11 gözaltı | Video 22.03.2023 | 14:54
Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 3 zehir taciri tutuklandı | Video 00:51
Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 3 zehir taciri tutuklandı | Video 22.03.2023 | 14:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA