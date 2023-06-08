Amasya'da feci kaza! İki servis otobüsü çarpıştı: 12 yaralı | Video
AMASYA'da iki servis otobüsünün, çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Merzifon İlçesi Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. İddialara göre F. K yönetimindeki otobüs, S.E. yönetimindeki otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. S.E. isimli sürücünün yapılan kontrolde 0.43 promil alkollü çıktığı öne sürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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