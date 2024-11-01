Amasya’daki trafik kazası kameraya yansıdı: 2 yaralı
Amasya’da meydana gelen trafik kazasında tıra arkadan çarpan otomobilin içindeki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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