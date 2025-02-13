Ankara'da sahibinin otoparktaki aracında 2 gün kilitli bıraktığı kedi sahiplendirilecek | Video 13.02.2025 | 13:38 Ankara'da Esenboğa Havalimanı otoparkında sahibinin araç içerisinde bıraktığı kediyi polislerden imza ile teslim alan Patikara Hayvan Koruma ve Hayvanlara Acil Müdahale Derneği'nden Mahir Kaya, kediyi tedavisi sonrası sahiplendireceklerini söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Esenboğa Havalimanı kapalı otoparkında sahibinin araç içerisinde bıraktığı kediyi fark eden vatandaşlar, durumu Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarına bildirmişti. Araçta mahsur kalan kedi polis ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık kontrolü için veterinere götürülmüştü. Polis ekipleri aracın plakası üzerinden kedinin sahibinin kimliğini belirlemişti. Yapılan incelemede kedinin sahibinin yurt dışında olduğu ve kediyi araçta bırakarak seyahat ettiği tespit edilmişti. Patikara Hayvan Koruma ve Hayvanlara Acil Müdahale Derneği'nden Mahir Kaya, araçta mahsur kalan kediyi polislerden imza ile avukatlar eşliğinde teslim aldı.

Kedinin ilk sahipleriyle görüştüklerini, onların da bu kişiye sahiplendirdikleri için pişman olduklarını söyleyen Mahir Kaya, "Mesleğine bakarak sahiplendirdiklerini, pişman olduklarını ve kedinin bizim korumamızda olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler. Mersin'de yaşıyor kediyi sahiplendiren insanlar" dedi.

Kediyi arabanın içine bırakan kişinin kimsesi olmadığını söylediğini aktaran Kaya, "Kediyi evde veya bir klinikte, pansiyonda bırakmak yerine geceleri eksi 10'lara, eksi 20'lere inen Ankara soğuklarında metal bir arabanın içerisinde bırakmış" diye konuştu.

Dün kliniğe kaldırdıklarında kedinin kulaklarında dehidre ve stres kaynaklı mantar lezyonları olduğunu belirten Kaya, "Tedavileri derneğimiz tarafından yapılıyor. Bundan sonra da savcılık, emniyet ve Ankara Barosu avukatlarıyla beraber hukuki yollardan sahiplendirmenin yollarına bakacağız" dedi. Kaya, kediyi arabaya bırakan kişinin kendilerine ulaştığını ve pişman olduğunu söylediğini iddia etti.

Kedide mantar lezyonları olduğunu ifade eden Veteriner Hekim Burak Fıçı ise, "Arabada iki gün mahsur kalmış. Biraz kirliyiz ama iştahımız falan yerinde. Mantar için yıkaması yapılacak. Muhtemelen birkaç hafta içerisinde tedavisi tamamlanıp, inşallah güzel güzel yeni yuvasına gider arkadaşımız. Birazcık susuz kalmış arabada kaldığı için. Onunla ilgili zaten tedaviler başlandı, serumlarını aldı. Yemesi içmesi de iyi olduğu için dediğim gibi hızlıca toparlayacak kendini. Mantarın başlama sebebi zaten muhtemelen stres. Bakalım dediğim gibi birazcık şey de bir arkadaş, özgüvenli bir arkadaş" diye konuştu.

Kedinin sahibine 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.