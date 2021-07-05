Video Yaşam Antalya'da balıkçıların bıraktığı misinaya dolanan martı öldü

Antalya'da balıkçıların bıraktığı misinaya dolanan martı öldü

Antalya'da balıkçıların bıraktığı misinaya dolanan martı öldü
05.07.2021 | 15:36

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Antalya'da amatör balıkçıların bıraktığı olta misinası ayağına dolanan martı öldü. Martıyı bulan balıkçı Ali Bilgiç, Hayatı, doğayı, insanı düşünmeyen bilinçsiz insanlar; denize atıp, malına sahip çıkmıyor dedi.

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Antalya'da balıkçılık yapan Ali Bilgiç, cumartesi günü balık tutmak için teknesiyle Konyaaltı Sahili açıklarına geldi. Burada gökyüzünde sürekli dönen martıyı gören Bilgiç, olumsuz bir durum olduğunu düşünerek, döndüğü yere doğru teknesiyle gitti. Burada başka martının suda hareketsiz durduğunu gören Bilgiç, teknesine alınca öldüğünü anladı. Bilgiç, martının ayaklarına oltaya ait misinanın ve parçalarının dolandığını gördü.


Martıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Bilgiç, balıkçılara sitem ederek, ?Bu avcılığı yaparken hayatı, doğayı, insanı düşünmeyen bilinçsiz insanlar; denize atıp malına sahip çıkmıyor. Herhalde suya düşeli birkaç saat olmuş. Bu iş bu hayvanlara zarar veriyor, öldürüyor. Mesele avcılık yapmak değil. Mesele şerefli ve onurlu şekilde, doğaya saygılı bir şekilde bu hobiyi yapmak. Malının arkasından gidip sahip çıkamayacaksan kullanmayacaksın dedi.

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