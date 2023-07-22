Video Yaşam Antalya'da butik otelde yangın: 2 turist öldü, 12 yaralı | Video
Antalya'da butik otelde yangın: 2 turist öldü, 12 yaralı | Video

Antalya'da butik otelde yangın: 2 turist öldü, 12 yaralı | Video

22.07.2023 | 10:48

Antalya'nın Tarihi Kaleiçi bölgesindeki 3 katlı bir butik otelde çıkan yangında, 2 turist hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

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Antalya'nın en önemli turizm bölgelerinden Muratpaşa ilçesindeki Tarihi Kaleiçi Barboros Mahallesi Hesapçı Sokak'taki 3 katlı bir butik otelde saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Otel personelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin farklı istasyonlarından çok sayıda ekibin müdahalesiyle 1 saat içinde kontrol altına alındı. Ekiplerin zamanında müdehalesi bitişin nizamdaki diğer işletmelerin zarar görmesini ve yangının yayılmasını engelledi. Yaklaşık 6 saatlik bir çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yapılan ilk incelemelerde odanın birinde 2 turistin cansız bedeni bulundu. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin otel içindeki çalışması devam ediyor. Hastaneye kaldırılan 12 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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