Antalya'da butik otelde yangın: 2 turist öldü, 12 yaralı | Video
Antalya'nın Tarihi Kaleiçi bölgesindeki 3 katlı bir butik otelde çıkan yangında, 2 turist hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.
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