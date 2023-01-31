Antalya'da doludan kaçan araçlar akaryakıt istasyonlarına sığındı | Video
Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçelerinde gece saatlerinde aniden bastıran dolu etkili oldu. Bilye büyüklüğündeki dolu yağışına yolda yakalanan vatandaşlar araçlarının zarar görmesini engellemek için yakındaki akaryakıt istasyonlarına girerek yağışın bitmesini bekledi.
Dolu yağışının özellikle Manavgat'ın Gündoğdu, Taşağıl, Bereket, Çakış ve Sağirin mahalleleri ile çevresinde etkili olduğu bildirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:11
Kadıköy'de otomobille otobüsü sıkıştırıp, yolcunun üzerine sürdü | Video 31.01.2023 | 09:39
02:34
İzmir’de zehir tacirlerine ‘kökünü kurutma operasyonu’: 59 gözaltı | Video 31.01.2023 | 09:38
01:04
05:38
Avcılar'da inşaattaki kontrol sırasında asansör boşluğuna düştü | Video 31.01.2023 | 09:02
03:06
Antalya'da doludan kaçan araçlar akaryakıt istasyonlarına sığındı | Video 31.01.2023 | 09:01
04:05
Meksika’da 70,4 metre uzunluğundaki 'tako' ile dünya rekoru kırıldı | Video 31.01.2023 | 01:33
02:19
Bolu’da şehir merkezinde kar yağışı etkili oluyor | Video 31.01.2023 | 01:25
02:40
Kar yolları kapattı, 70 yaşındaki hasta için ekipler seferber oldu | Video 30.01.2023 | 22:14
01:29
Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor | Video 30.01.2023 | 21:35
39:03
02:41
Son Dakika: İstanbul’da kar yağışı başladı! Beykoz beyaza büründü | Video 30.01.2023 | 17:11
05:12
01:03
00:54
İzmir'de 2,8 ton sahte etil alkol ele geçirildi | Video 30.01.2023 | 15:19
01:08
02:10
02:22
Cadde ortasında kavga ettiği şahıslara kurşun yağdırdı | Video 30.01.2023 | 15:38
00:39
Gaziantep'te evden ziynet eşyası çalan 3 şüpheli tutuklandı | Video 30.01.2023 | 15:05
01:08
Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 25 gözaltı | Video 30.01.2023 | 15:03
04:28
Zonguldak'ta kar manzaraları mest etti | Video 30.01.2023 | 14:41