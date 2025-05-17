Antalya'da freni patlayan zift yüklü kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada | Video
Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde meydana gelen kazada, freni patlayan bir kamyon, önce minibüse çarptı, 4 kilometre ilerledikten sonra kamyonete çarparak yan yatıp akaryakıt istasyonuna girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, kamyonda sıkışan sürücü ile kamyonet sürücüsü yaralandı.
KAMYONDA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI
Kazada kamyon sürücüsü Fadıl T. ve kamyonet sürücüsü Mustafa Ö. yaralandı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri ile vatandaşların uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayı gören vatandaş, "Rampa aşağı gidiyordu, sanırım freni boşaldı. Çok büyük bir ses oldu" dedi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun kamyonete çarpması ardından yan yatarak akaryakıt istasyonuna girme anları ve o sırada istasyonda bulunan vatandaşların kazayı kıl payı atlatması yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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