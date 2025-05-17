Antalya'da freni patlayan zift yüklü kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada | Video 17.05.2025 | 16:29 Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde meydana gelen kazada, freni patlayan bir kamyon, önce minibüse çarptı, 4 kilometre ilerledikten sonra kamyonete çarparak yan yatıp akaryakıt istasyonuna girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, kamyonda sıkışan sürücü ile kamyonet sürücüsü yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 13.30 sıralarında Gazipaşa'nın Asarcık Mahallesi Haçbel mevkii D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya'dan Gazipaşa istikameti yönüne doğru ilerleyen Fadıl T.'nin kullandığı 34 DN 9314 plakalı kamyonun iniş esnasında frenleri patladı. Kontrolden çıkan kamyon, önce park halinde bulunan 58 BY 779 plakalı minibüse çarptı. Ardından 4 km sonra seyir halinde giden Mustafa Ö. idaresindeki 07 HAS 06 plakalı üzerinde çelik kapı yüklü kamyonete çarptı.Kazada kamyon sürücüsü Fadıl T. ve kamyonet sürücüsü Mustafa Ö. yaralandı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri ile vatandaşların uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayı gören vatandaş, "Rampa aşağı gidiyordu, sanırım freni boşaldı. Çok büyük bir ses oldu" dedi.Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun kamyonete çarpması ardından yan yatarak akaryakıt istasyonuna girme anları ve o sırada istasyonda bulunan vatandaşların kazayı kıl payı atlatması yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.