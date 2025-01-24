Antalya'da jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu: 24 gözaltı | Video
Alanya'da jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek ve mühimmat ele geçirilirken 24 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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