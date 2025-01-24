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Antalya'da jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu: 24 gözaltı | Video

Antalya'da jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu: 24 gözaltı | Video

24.01.2025 | 14:38

Alanya'da jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek ve mühimmat ele geçirilirken 24 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; bireysel silahlanma ile mücadele kapsamında Alanya İlçe J.K.lığı Asayiş Ekipleri, JASAT, İstihbarat ve KOM ekiplerince ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 19 adet tabanca şarjör, 20 adet av tüfeği, 15 adet 7.62mm fişek, 270 adet tabanca fişeği, 218 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 24 şüpheli hakkında adli soruşturmaya başlatıldı.

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