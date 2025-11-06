Aracınızın lastiğinde pet şişe görürseniz dikkat! Hırsızların yeni tuzağı pes dedirtti | Video
06.11.2025 | 09:35
Hırsızların yeni yöntemi adeta pes dedirtti. Hırsızlar, önce park halindeki aracın lastiğine pet şişe sıkıştırıyorlar. Sıkıştırdıkları pet şişe, aracın hareket etmesiyle birlikte patlayınca, lastiğin patladığını düşünerek araçtan inen sürücünün eşyalarını saniyeler içinde çalıyorlar.
