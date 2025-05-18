Araçtakilerle dükkandakiler arasında çıkan kavgayı polisler ayırdı | Video
Ankara'nın Mamak ilçesinde, araç içerisindeki bir grup ile dükkandaki kişiler arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.
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