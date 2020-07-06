Ardahan'da yola çıkan ayı ailesi böyle görüntülendi | Video

Ardahan’ın Posof ilçesinde ormanlık arazide birden yola çıkan ayı, o sırada arabasıyla yoldan giden bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Al köyü ile Yeniköy güzergâhında bulunan ormanlık alanda yavru ayıların karşıdan karşıya geçişi vatandaşlar tarafından görüntülendi. Daha sonra yavru ayıların peşinden anne ayı da görüntülendi. Anne ayı ormanlık alanda kısa sürede ağaçların arasından ilerleyerek gözlerden kayboluyor.