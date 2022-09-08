Video Yaşam Arkadaş katili sahte kimlikle yakalandı | Video
Arkadaş katili sahte kimlikle yakalandı | Video

Arkadaş katili sahte kimlikle yakalandı | Video

08.09.2022 | 09:56

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İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri; Malatya'da çocukluk arkadaşını silahla vurarak öldüren ve İstanbul'a kaçan katil zanlısını sahte kimlikle yakaladı. Katili, kullandığı sahte kimlikteki büyük puntolu yazılar ele verdi.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi'nde "Cinayet" suçundan aranan bir katil zanlısını yakaladı. İddialara göre; 24 yaşındaki Fırat A., 16 Temmuz Cumartesi günü Malatya İli Orduzu Göleti'nde aralarında husumet bulunan ve tartışma yaşadığı çocukluk arkadaşı Onur Kına'yı ruhsatsız silahıyla başından vurarak öldürdü ve kaçtı.

Fırat A., kendi fotoğrafı ve Ali K. isimli bir kişinin bilgileriyle hazırlanan sahte kimlikle İstanbul'a geldi. Fatih İlçesi'nde bulunan Fındıkzade Semt Pazarı'nda göre yapan İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri; şüphe üzerine durdurdukları Fırat A.'nın kimliğini kontrol etmek istedi. Fırat A.'nın verdiği sahte kimliği incelemeye alan Güven Timleri, kimlik üzerindeki yazı puntolarının normal boyutlardan daha büyük olduğunu tespit etti.

500 METRELİK KOVALAMACA...

Sivil Güven Timleri'nin sorular yönelttiği Fırat A. yakalanacağını anlayınca aniden koşarak kaçmaya başladı. Fatih İlçesi Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde kovalamaca yaşandı. İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri; yaklaşık 500 metrelik bir kovalamacanın sonucunda katil zanlısı Fırat A.'yı yakaladı. O anların yansıdığı güvenlik kamera görüntülerine SABAH ulaştı. Sahte kimliğe el konuldu.

Katil zanlısı Fırat A.'nın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde de bulundu. Gözaltına alınan Fırat A. iddialara göre ifadesinde "Bana silah çekeceğini düşündüm ve silahımı çekerek başından vurdum. Daha sonra da İstanbul'a kaçtım" diyerek cinayeti itiraf etti. Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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