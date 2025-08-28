Arnavutköy’de 6 katlı fabrikada yangın | Video 28.08.2025 | 08:30 Arnavutköy’de 6 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Yassıören Mahallesi Sarıgazi Sokak'ta içerisinde ofset, matbaa, kağıtçılık ve geri dönüşüm tesisi bulunan 6 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrum katında başlayan ve kısa sürede üst katlara sıçrayan yangın fabrikanın büyük bir bölümüne yayıldı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.