Arnavutköy’de 6 katlı fabrikada yangın | Video
Arnavutköy’de 6 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
