Video Yaşam Arnavutköy’de 6 katlı fabrikada yangın | Video
Arnavutköy’de 6 katlı fabrikada yangın | Video

Arnavutköy’de 6 katlı fabrikada yangın | Video

28.08.2025 | 08:30

Arnavutköy’de 6 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, Yassıören Mahallesi Sarıgazi Sokak'ta içerisinde ofset, matbaa, kağıtçılık ve geri dönüşüm tesisi bulunan 6 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrum katında başlayan ve kısa sürede üst katlara sıçrayan yangın fabrikanın büyük bir bölümüne yayıldı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy’de 6 katlı fabrikada yangın | Video 00:52
Arnavutköy’de 6 katlı fabrikada yangın | Video 28.08.2025 | 08:30
Sultanbeyli’deki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı! Saldırı anı kamerada | Video 00:55
Sultanbeyli'deki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı! Saldırı anı kamerada | Video 27.08.2025 | 16:56
Kırıma uğrayan yangın söndürme uçağı gölden çıkarıldı | Video 03:17
Kırıma uğrayan yangın söndürme uçağı gölden çıkarıldı | Video 27.08.2025 | 16:37
Galata Köprüsü’nde kumar oynatan şüpheli yakalandı | Video 01:08
Galata Köprüsü'nde kumar oynatan şüpheli yakalandı | Video 27.08.2025 | 16:37
3 çocuk annesi eşini, bıçakla öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 01:30
3 çocuk annesi eşini, bıçakla öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 27.08.2025 | 16:12
Kadın yolcu kendini denize böyle bıraktı! Feribotta dehşet anları kamerada | Video 02:21
Kadın yolcu kendini denize böyle bıraktı! Feribotta dehşet anları kamerada | Video 27.08.2025 | 15:28
Sakarya’da ormanlık alanda yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi | Video 01:49
Sakarya'da ormanlık alanda yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi | Video 27.08.2025 | 15:17
Bolu’da alkollü yolcu, taksi şoförünü kurusıkı silah ile tehdit etti | Video 01:04
Bolu’da alkollü yolcu, taksi şoförünü kurusıkı silah ile tehdit etti | Video 27.08.2025 | 15:13
Samsun polisi tatil dolandırıcılarını yakaladı: 200’den fazla mağdur, 2 milyon TL vurgun | Video 01:32
Samsun polisi tatil dolandırıcılarını yakaladı: 200’den fazla mağdur, 2 milyon TL vurgun | Video 27.08.2025 | 14:28
Türk yarışmacıdan Rus yüzücü hakkında açıklama Uyarmama rağmen rotasını değiştirmedi | Video 04:48
Türk yarışmacıdan Rus yüzücü hakkında açıklama "Uyarmama rağmen rotasını değiştirmedi" | Video 27.08.2025 | 14:18
Hakan Çakır cinayetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:54
Hakan Çakır cinayetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.08.2025 | 13:57
Ankara’da bir kişi köpeğine alkol içirip o görüntüleri paylaştı | Video 00:40
Ankara'da bir kişi köpeğine alkol içirip o görüntüleri paylaştı | Video 27.08.2025 | 13:49
İstanbul Haydarpaşa Limanı’nda gemi yangını 01:07
İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda gemi yangını 27.08.2025 | 13:43
Asfalttaki yarık yüzünden ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 01:37
Asfalttaki yarık yüzünden ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 27.08.2025 | 13:34
İstanbul’da hastalar üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı | Video 01:14
İstanbul’da hastalar üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı | Video 27.08.2025 | 12:20
Ahırdaki arı kovanlarının arkasına gizlenen çuvallardan 54 bine yakın uyuşturucu hap çıktı | Video 01:13
Ahırdaki arı kovanlarının arkasına gizlenen çuvallardan 54 bine yakın uyuşturucu hap çıktı | Video 27.08.2025 | 12:09
İstanbul’da ’motosikletli çete’ operasyonu: 24 kişi yakalandı | Video 02:44
İstanbul'da 'motosikletli çete' operasyonu: 24 kişi yakalandı | Video 27.08.2025 | 11:44
Bursa’da telefon dolandırıcıları yaşlı adamı 5 milyon lira dolandırdı | Video 01:26
Bursa’da telefon dolandırıcıları yaşlı adamı 5 milyon lira dolandırdı | Video 27.08.2025 | 11:43
Osmaniye’de çalınan otomobil Kahramanmaraş’ta bulundu: 2 kişi tutuklandı | Video 00:30
Osmaniye’de çalınan otomobil Kahramanmaraş’ta bulundu: 2 kişi tutuklandı | Video 27.08.2025 | 10:43
Bursa’daki durak faciasında sanıktan ilginç savunma: Direğe çarptım bayıldım, cama vurunca ayıldım | Video 03:03
Bursa'daki durak faciasında sanıktan ilginç savunma: "Direğe çarptım bayıldım, cama vurunca ayıldım" | Video 27.08.2025 | 10:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY