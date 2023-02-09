Artçı sarsıntıda bina böyle yıkıldı | Video 09.02.2023 | 12:39 Osmaniye ilçesinde dün meydana gelen artçı sarsıntıda bir binanın yıkılma anı cep telefonu tarafından görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen depremlerin artçı sarsıntıları da yıkıma sebep oluyor. Dün Osmaniye ilçesinde bir bina, artçı sarsıntı sebebiyle yıkıldı. Sarsıntı sırasında cep telefonuyla çevredeki paniği kaydeden bir vatandaş, bu sırada yıkılan bir binayı da görüntüledi. Yaşanan yıkım ve panik anları görüntülere yansıdı.