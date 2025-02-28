Artvin’de çatıdaki kar kütlesi kaldırıma düştü, yolda yürüyenler son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video 28.02.2025 | 09:11 Artvin'in İnönü Caddesi'nde bir binanın çatısındaki karlar kaldırıma düşerken, o sırada yolda yürüyen vatandaşlar saniyelerle büyük bir felaketten kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Artvin'in İnönü Caddesi üzerinde, bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, e hızla kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda yürüyen vatandaşlar, düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtulmayı başardı.O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.