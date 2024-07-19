Ataşehir'de ehliyetsiz sürücü park halindeki 3 araca çarptı: 1 yaralı | Video
Ataşehir'de ehliyetsiz sürücü seyir halindeyken makas attığı sırada bir pastanenin önündeki 3 araç çarptı. Kazada aracına binmek üzere olan bir kişi araçların çarpmasından son anda kurtuldu.
"ÇARPAN ŞAHIS KAÇTI"
Olayı gören Olessya Bystrova, "Tam arabaya bakıyordum. Bir ses geldi. Araba gelip çarptı. Adam tam araca binmeden önce araç çarptı. Çenesine vurdu. Çok geçmiş olsun. Çarpan şahıs birkaç saniye durdu kaçtı" dedi.
"MAKAS ATARAK GELİYORDU"
Aracı zarar gören İbrahim Karagöz, "burada çay içmeye geldik. Bir araç makas atarak geldi. Kırmızı araca vurdu. Aradaki arkadaşı da Allah korudu. Bizim araca da geldi. Kaçtı gitti. Yaralı arkadaş var bayıldı. Şimdi ayıltmışlar" dedi.
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