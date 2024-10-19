Ataşehir'de kimyasal madde deposunda yangın
Ataşehir'de kimyasal madde deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı.
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