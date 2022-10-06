Ataşehir'de özel hastanedeki skandalda flaş gelişme! Şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: "Eğlence amaçlı çektik" | Video

Türkiye, Ataşehir'de Özel Bayındır Hastanesi'nde çekilen skandal görüntüleri konuşuyor. Sosyal medyada gündem olan insanlık dışı görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hasta bakıcı ve hemşirelerin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; gözaltına alınan şüphelilerin polisteki ilk ifadeleri ortaya çıktı. İşte detaylar...