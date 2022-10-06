Video Yaşam Ataşehir'de özel hastanedeki skandalda flaş gelişme! Şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: "Eğlence amaçlı çektik" | Video
Ataşehir'de özel hastanedeki skandalda flaş gelişme! Şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı:

Ataşehir'de özel hastanedeki skandalda flaş gelişme! Şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: "Eğlence amaçlı çektik" | Video

06.10.2022 | 15:25

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Türkiye, Ataşehir'de Özel Bayındır Hastanesi'nde çekilen skandal görüntüleri konuşuyor. Sosyal medyada gündem olan insanlık dışı görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hasta bakıcı ve hemşirelerin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; gözaltına alınan şüphelilerin polisteki ilk ifadeleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

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