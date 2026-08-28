Avcılar'da apartmanın çatısında yangın | Video
28 Ağustos 2026 13:56
Avcılar Tahtakale mahallesinde bulunan bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.
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