Avcılar’da şüpheli şahıslar, kontrol sırasında polise ateş açtı | Video
Avcılar’da polis ekiplerinin şüphelenerek bilgilerini kontrol etmek istediği şahıslar, durumu reddederek polis ekiplerine ateş açtı. Şahıslar ile ekipler arasında çatışma yaşanırken olayda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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