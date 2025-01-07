Avcılar’da yol verme kavgası kadın sürücü kolundan bıçakladı | Video
Avcılar’da ters yönden gelen kadın sürücü, duruma tepki gösteren diğer kadın sürücüyü kolundan bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kadını hastaneye götürmek istedi. Ancak sürücü reddetti. İki sürücü de şikayetçi olmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.
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