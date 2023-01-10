Avrupa Otoyolu’nda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video

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Avrupa Otoyolu’nun Tekirdağ Çorlu ilçesi mevkiinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza sonrası bariyerlere çarpan otomobil hurdaya dönerken, diğer aracın sürücüsü Yusuf K. ve yanında yolcu olarak bulunan Abdülhamit T. yaralandı. Yaralılardan biri Çorlu Devlet Hastanesine, diğeri de Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
TUVALET İHTİYACI GİDERMEK İSTEMİŞLER
Kazayla ilgili konuşan hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yusufcan A., "Aracım hurdaya döndü, çok şükür yara almadan atlattık. Diğer araç sürücüsü dönüş yasağı olan yerden sinyal dahi vermeden, hatalı dönüş yapmaya çalışıyordu ve biz de 120 km hızla giderken çarpıştık. Anlık oldu, frene bile basamadım. Duyduğumuza göre, tuvalet molası verecekmişler" diye konuştu.