Video Yaşam Aydos Ormanı'nda karla beraber oluşan kartpostallık görüntüler böyle görüntülendi | Video
Aydos Ormanı'nda karla beraber oluşan kartpostallık görüntüler böyle görüntülendi | Video

Aydos Ormanı'nda karla beraber oluşan kartpostallık görüntüler böyle görüntülendi | Video

06.02.2025 | 09:01

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Aydos Ormanı ve çevresi karla kapandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Aydos Ormanı'nda oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi.

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İstanbul'da dün başlayan kar yağışı bugün de sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı'nda da aralıklarla etkisini sürdürüyor. Etkili olan kar yağışının ardından Aydos Ormanı ve çevresindeki ağaçlar ile seraların üstü karla kaplandı. Oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi.
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