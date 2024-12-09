Video Yaşam Aynı kişiye 3 kez 34 bin TL kaptırdı | Video
Aynı kişiye 3 kez 34 bin TL kaptırdı | Video

Aynı kişiye 3 kez 34 bin TL kaptırdı | Video

09.12.2024 | 12:58

Kırşehir’de yeni evlenen çifte yardım amaçlı çıktığı yolda aynı kişiye 3 defada 102 bin TL kaptırdığını iddia eden Tuncay Köksal hukuk mücadelesi başlattı.

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Kırşehir'de yaşayan Tuncay Köksal; kendisine gelen PTT amblemli faturaya inanarak internet üzerinden yeni evlenen bir çift için beyaz eşya aldı. IBAN üzerinden 3 kez 34 bin TL ödeme yapan Köksal dolandırıcıların tuzağına düştü. Dolandırıcıların tuzağına başkalarının düşmemesi için hukuki mücadele başlatan Köksal açıklamasında; "Bana fatura gönderildi. Dolandırıcılarla sosyal medya üzerinden yazıştım. Yetim bir çocuğun düğünü için yardımcı olmak istedim. Sosyal medyadan kendisini asker olarak tanıttı. PTT ile görüşeceğim söylendi. Dolandırıcıların devlet makamlarını kullanması ve konuşmaları beni etkiledi" dedi.

"34 BİN GÖNDERDİ, 68 BİN TL DE BORÇ ALDI"
Dolandırıcıya kendi gönderdiği 34 bin TL'yi bağışladığını, esnaftan da 68 bin TL borç aldığını sözlerine ekleyen Köksal; "Kendi paramdan geçtim ama borç aldığım sarrafın 68 bin TL'si var. Yazdığım yazıda da dolandırıcılara itiraz ettim. Para iadem yapılmadı ve yasal yollara başvurdum" diye konuştu.

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