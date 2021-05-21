Ayvalık'ta şiddetli fırtına | Video
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli fırtına hem denizde hem de karada hayatı felç etti. Onlarca tekne fırtına sebebiyle batarken, ağaçlar ve bazı evlerin çatıları uçtu.