Baba Servet Böcek'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi | Video 18.11.2025 | 09:08 İstanbul'un Fatih ilçesindeki zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciada yoğun bakımda tedavi gören baba da hayatını kaybeden Baba Servet Böcek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İstanbul'da 'gıda zehirlenmesi' iddiasıyla Böcek ailesinden anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetmiş, baba Servet Böcek ise yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Baba Servet Böcek de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Servet Böcek'in cenazesi üzerinde savcılık ve polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından cenaze, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin morgundan alınarak, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.