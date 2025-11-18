Video Yaşam Baba Servet Böcek’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi | Video
Baba Servet Böcek’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi | Video

Baba Servet Böcek’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi | Video

18.11.2025 | 09:08

İstanbul’un Fatih ilçesindeki zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciada yoğun bakımda tedavi gören baba da hayatını kaybeden Baba Servet Böcek’in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul'da 'gıda zehirlenmesi' iddiasıyla Böcek ailesinden anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetmiş, baba Servet Böcek ise yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Baba Servet Böcek de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Servet Böcek'in cenazesi üzerinde savcılık ve polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından cenaze, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin morgundan alınarak, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Baba Servet Böcek’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi | Video 03:44
Baba Servet Böcek’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi | Video 18.11.2025 | 09:08
Vicdanları yaralayan olay! Otizmli genç odunluğa baktı diye odunla darbedildi | Video 05:18
Vicdanları yaralayan olay! Otizmli genç odunluğa baktı diye odunla darbedildi | Video 18.11.2025 | 09:07
Erzincan’da trafik kazası: 2’i çocuk 4 yaralı | Video 00:54
Erzincan’da trafik kazası: 2’i çocuk 4 yaralı | Video 18.11.2025 | 09:00
Ankara’da drift yapan şahıs yakalandı | Video 00:11
Ankara’da drift yapan şahıs yakalandı | Video 18.11.2025 | 08:39
Malatya’da ’kız meselesi’ nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 1 yaralı | Video 01:22
Malatya'da 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 1 yaralı | Video 18.11.2025 | 08:28
İzmir’de şantiyede yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı | Video 01:20
İzmir'de şantiyede yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı | Video 17.11.2025 | 16:32
Ankara’daki meşhur tabelada fotoğraf çektirme sırasında bıçaklı kavga | Video 03:33
Ankara'daki meşhur tabelada fotoğraf çektirme sırasında bıçaklı kavga | Video 17.11.2025 | 15:36
Ortaköy’deki faciada yeni gelişme! Ailenin hastane sonrası otele dönüş görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:18
Ortaköy'deki faciada yeni gelişme! Ailenin hastane sonrası otele dönüş görüntüleri ortaya çıktı | Video 17.11.2025 | 15:34
35 bin eurosunu gasp eden iki kişiyi aracıyla ezerek öldüren Ukraynalı turiste 25 yıl hapis | Video 01:15
35 bin eurosunu gasp eden iki kişiyi aracıyla ezerek öldüren Ukraynalı turiste 25 yıl hapis | Video 17.11.2025 | 15:02
Böcek ailesinden 3 kişi nasıl hayatını kaybetti? Şüpheler ilaçlama üzerinde | Video 05:19
Böcek ailesinden 3 kişi nasıl hayatını kaybetti? Şüpheler ilaçlama üzerinde | Video 17.11.2025 | 14:19
Orkinos Bulut-2 operasyonunda yakalanan 141 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:50
"Orkinos Bulut-2" operasyonunda yakalanan 141 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 17.11.2025 | 14:18
Neşeli Günler filminde Şener Şen’in canlandırdığı Ziya karakteri gerçek oldu | Video 05:29
Neşeli Günler filminde Şener Şen’in canlandırdığı "Ziya" karakteri gerçek oldu | Video 17.11.2025 | 14:18
Sokak köpekleri park halindeki aracı böyle parçaladı | Video 06:08
Sokak köpekleri park halindeki aracı böyle parçaladı | Video 17.11.2025 | 12:34
İstanbul Fatih’te anne ve 2 çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili olayda gözaltı sayısı 11’e yükseldi | Video 05:19
İstanbul Fatih'te anne ve 2 çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili olayda gözaltı sayısı 11'e yükseldi | Video 17.11.2025 | 09:52
Yerde yatan adamı acımasızca dövdü! Çevredekilerin vurdumduymazlığı pes dedirtti | Video 00:38
Yerde yatan adamı acımasızca dövdü! Çevredekilerin vurdumduymazlığı pes dedirtti | Video 17.11.2025 | 09:51
Sultangazi’de eski koca dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 00:28
Sultangazi'de eski koca dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 17.11.2025 | 08:58
Arnavutköy’de ses tartışması sopalı kavgaya dönüştü | Video 02:19
Arnavutköy’de ses tartışması sopalı kavgaya dönüştü | Video 17.11.2025 | 08:58
Okulların açılmasıyla İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı | Video 01:58
Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı | Video 17.11.2025 | 08:58
Bakan Yerlikaya: Trafik güvenliğini hiçe sayan asfalt zorbası yakalandı | Video 00:33
Bakan Yerlikaya: "Trafik güvenliğini hiçe sayan asfalt zorbası yakalandı" | Video 17.11.2025 | 08:58
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının büyük başarısı! 1 milyon TL’lik o soruya ulaşabildi mi? İşte cevabı! 02:38
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının büyük başarısı! 1 milyon TL’lik o soruya ulaşabildi mi? İşte cevabı! 16.11.2025 | 23:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY