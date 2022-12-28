'Babamın vasiyeti, ücretsiz bakım yapacağım' diyerek, 30 klimayı söküp belediyeyi dolandırdı | Video
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ANTALYA'da klima bakım servisi sahibi olduğunu belirten Asım Ç., belediye yetkililerine babasının vasiyeti üzerine kamu kurumlarına ücretsiz klima bakımı yapacağını belirterek, 8 spor tesisindeki 30 klimayı söküp götürdü. Bakım süresi sonunda telefonla aranan Asım Ç. piyasa değeri 600 bin lira olan klimaları almadığını söyleyince, hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Bunun üzerine belediye yetkilileri, 3 gün içerisinde klimaların teslimini istedi. 19 Aralık'ta klimaların belediyeye teslim edilmemesi üzerine Asım Ç. hakkında kamu malına zarar verme, görevi kötüye kullanma ve dolandırıcılık iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından da personelin olayda ihmalinin bulunup, bulunmadığının tespiti için soruşturma başlatıldı. Klimaların maddi değerinin yaklaşık 600 bin lira olduğu belirlendi.