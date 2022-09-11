Bağcılar'da iki aile birbirine girdi, sokakta silah sesleri yankılandı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul’da “uçan yumruklu” kavga kamerada | Video 11.09.2022 | 11:02
00:27
Bilgisayar başında yakalandılar! 30 kişiye 54 bin lira kumar cezası | Video 11.09.2022 | 11:02
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Esenyurt’ta tekmeli yumruklu yol verme tartışması | Video 11.09.2022 | 10:25
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Ehliyetsiz motosikletli, bisikletli 2 kardeşe çarptı: 3 yaralı | Video 11.09.2022 | 00:27
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Gaziantep'te trafik kazası: 2'si ağır 8 yaralı | Video 10.09.2022 | 23:22
01:21
Gaziantep'te 'toplu mezar kazılıyor' iddiasına yalanlama | Video 10.09.2022 | 22:54
02:53
Cezaevinden çıkan eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi | Video 10.09.2022 | 22:54
01:26
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Beşiktaş'ta ünlü mekanda yangın | Video 10.09.2022 | 21:38
05:38
Nebiyan Dağı Festivali renkli görüntülere sahne oldu | Video 10.09.2022 | 21:24
00:47
Isparta’da budama makaslı kavga: 3 yaralı | Video 10.09.2022 | 21:03
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Diyarbakır’da cadde ortasında çatıştı: 3 kişi yaralandı | Video 10.09.2022 | 20:07
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Konya’da şeker fabrikasındaki yangın söndürüldü | Video 10.09.2022 | 19:15
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Malatya'da vinç devrildi: Yaralılar var | Video 10.09.2022 | 16:09
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Bağcılar'da iki aile arasında çıkan kavgada sokakta silah sesleri yankılandı. Kavgada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, polis çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sokakta yaşanan gerginlik ve silah sesleri cep telefonu görüntülerine yansıdı.