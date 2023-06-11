Bağcılar'da park halindeki araçtan hem ses sistemini hem de kargo paketlerini böyle çaldılar! | Video
BAĞCILAR'da park halindeki hafif ticari aracın yanına başka bir araçla yanaşan şüpheliler, aracın hem ses sistemini hem de kargo paketlerini çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
"BEN UĞRAŞSAM 2 DAKİKA İÇİNDE BAŞARAMAM"
Olayla ilgili konuşan Hüseyin Güler, "Biz kargo işi yapıyoruz. O gün gece arabayı buraya bıraktık. Araçta kalan birkaç kargo vardı. Sabah 07.00 sıralarında hırsızlar buraya gelip aracı kontrol ediyorlar. Ses sistemini fark edip kelebek camını kırarak aracın kapısını açıyorlar. Ses sistemini komple söküyorlar. Müşteriler evde olmadığı için araçta kalan kargoları alıyorlar. Ses sistemi için geliyorlar, kargolar onlara sürpriz oluyor. Bu arabanın ses sistemi bağlantısını bilen kişi benim, ben şahsen uğraşsam 2 dakika içinde bunu başaramam. Bunlar herhalde işin ehli. Ses sistemi 25 bin lira, çalınan kargolar da 25 bin lira. 50 bin lira kadar zararımız var. Güvenlik kamera kayıtlarını alıp polis ekiplerine teslim ettik, süreci takip ediyoruz" dedi.
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