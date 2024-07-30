Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahıs tutuklandı | Video
Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Diğer aracı kullandığı tespit edilen E.C. isimli şahıs Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak Bakırköy Adliyesi'ne gönderilen şüpheli E.C. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. E.C. 'kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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