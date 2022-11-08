Bakırköy'de 'suç makineleri' yakalandı | Video

Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri toplamda 31 suç kaydı olan 3 şahsı Cevizlik Mahallesi'nde yakaladı. Silahlı gaspa uğradığını iddia eden şahsın 'hakaret' suçundan arandığı ve 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri 'silahlı yaralama' konusu ihbarı üzerine Cevizlik Mahallesi Reyhan Sokaktaki olay yerine intikal etti. Ekipler olay yeri ve çevresini kontrol ederken herhangi bir silahla yaralama konusunun olmadığını belirledi. Ekiplerin çevre kontrollerini sürdürdüğü esnada yanlarına Adem Demir isimli şahıs geldi ve gaspa uğradığını iddia etti.

"SİLAH ÇEKİP PARAMI GASP ETTİLER"

Adem Demir, bodrum katında 'tombala' diye tabir edilen kumar oyunu oynadıklarını daha sonra oynatan şahısların kendisine silah çekip parasını zorla gasp ettiklerini beyan etti. Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri beyan üzerine Cevizlik Mahallesi Reyhan Sokak üzerinde bulunan bodrum katına inerek içeri girdi. İçeride yapılan kontrollerde 1 adet resmi belgede sahtecilik, 1 adet ailenin korunması ve kadına şiddet, 1 adet kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve 1 adet kötü muamele olmak üzere 4 ayrı suç kaydı bulunan Arif Aksu ve 7 adet kumar oynanması için yer ve imkan sağlamadan suç kaydı bulunan Ertan Furat'ın bulunduğu tespit edildi. İçeride ayrıca 7 adet masaüstü bilgisayar, 9 adet laptop bilgisayar ve masa üzerinde 3 bin 400 TL para olduğu görüldü.



"KUMARDA KAYBETTİ, OLAY ÇIKARDI"

Arif Aksu ve Ertan Furat, polis ekiplerine kumar oynattıklarını itiraf etti. Ertan Furat, Adem Demir isimli şahsın burada tombala oyunu oynadığını ve kaybettiğini daha sonra aşırı alkollü olduğu için içerde olay çıkardığını silah çekip kimseyi tehdit etmediğini belirtti. Nöbetçi savcının talimatları doğrultusunda şahıslara 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'silahlı tehdit' olmak üzere 2 ayrı suçtan işlem yapıldı. Şüphelilerin ifadeleri alındı. Olay yerinde bulunan bilgisayar, hard diskler ve 3 bin 400 TL paraya el koyuldu. Ertan Furat ve Arif Aksu 'Kumar oynanmaya yer ve imkan temin etmek' suçundan mevcutlu olarak Bakırköy Adliyesi'nden hazır edildi. Ayrıca Ertan Furat'ın 'Silahlı tehdit' suçundan ifadesinin alınıp evrakın ikmalen gönderilmesi talimatları alındı. Bodrum katı Bakırköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince mühürlendi.



'SİLAHLI GASPA UĞRADIM' DEDİ, ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Adem Demir'in çoğunluğu 6 adet 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama', 3 adet 'kasten yaralama' ve 3 adet 'tehdit' olmak üzere 20 suç kaydı olduğu, 'Sesli yazılı veya görüntülü ileti yolu ile hakaret' suçundan da aranıyor olduğu görüldü. Adem Demir, Ertan Furat ve Arif Aksu haklarında gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Kartaltepe Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.