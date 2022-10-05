Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
Balıkçıların park kavgası kamerada: 6 yaralı | Video 05.10.2022 | 09:52
00:25
Bursa’da amatör lig maçı sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı | Video 05.10.2022 | 09:45
01:06
Arnavutköy’de 2 kişi park halindeki otobüslerin aküsünü çaldı | Video 05.10.2022 | 10:08
03:20
Muz konteynerinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi | Video 05.10.2022 | 09:38
01:10
Samsun'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video 05.10.2022 | 09:33
02:09
01:30
Telefon kaçakçılarına darbe: 10 gözaltı | Video 05.10.2022 | 09:27
00:12
Çakarlı trafik magandası gözaltına alındı | Video 05.10.2022 | 09:22
00:41
01:13
Cep telefonu kaçakçıları zehir taciri çıktı: 10 gözaltı | Video 05.10.2022 | 09:04
04:33
Küçükçekmece’de 14 katlı binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu | Video 05.10.2022 | 08:48
00:34
Erzincan'da iki grup arasındaki kavga kameraya yansıdı | Video 05.10.2022 | 08:54
00:34
İki grup arasındaki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 05.10.2022 | 08:41
02:20
Beylikdüzü E-5 kara yolunda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı | Video 05.10.2022 | 01:36
09:43
Van Gölü’nde tehlike çanları çalıyor | Video 05.10.2022 | 01:36
01:31
Tayland’da atış poligonunda facianın önüne geçildi | Video 05.10.2022 | 00:45
01:16
03:43
40:22
Adana'da balıkçılar arasında araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki dükkan çalışanları birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı. Kavgada bacağından bıçaklanan Gökhan E., iş yerinden aldığı tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Ali F.'nin ağabeyleri Abdurrahim F.(41), Selahattin F. (42) ile sokaktan geçen Mehmet A.'nın bacaklarına, kendi ağabeyi Serhat E.'nin (35) de boynuna isabet etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulans ve otomobillerle çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.