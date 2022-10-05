Video Yaşam Balıkçıların park kavgası kamerada: 6 yaralı | Video
Balıkçıların park kavgası kamerada: 6 yaralı | Video

Balıkçıların park kavgası kamerada: 6 yaralı | Video

05.10.2022 | 09:52

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Adana'da balıkçılar arasında araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Edinilen bilgiye göre olay, 29 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'ndeki Balıkçılar Pazarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, pazarda esnaflık yapan Ali F. (27), bir süre önce kendi araçlarını park etmek için dükkanının önüne duba koydu. Olay günü başka bir esnaf Gökhan E.(30) mal indirmek için gelen aracını park etmek için dubaları kaldırmak istedi. Ali F.'nin olumsuz yanıt vermesiyle ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki dükkan çalışanları birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı. Kavgada bacağından bıçaklanan Gökhan E., iş yerinden aldığı tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Ali F.'nin ağabeyleri Abdurrahim F.(41), Selahattin F. (42) ile sokaktan geçen Mehmet A.'nın bacaklarına, kendi ağabeyi Serhat E.'nin (35) de boynuna isabet etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulans ve otomobillerle çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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