Video Yaşam Balıkesir'de konser veren Haluk Levent'ten üzen haber! Haluk Levent koronavirüse yakalandığını açıkladı! | Video

Balıkesir'de konser veren Haluk Levent'ten üzen haber! Haluk Levent koronavirüse yakalandığını açıkladı! | Video

Balıkesir'de konser veren Haluk Levent'ten üzen haber! Haluk Levent koronavirüse yakalandığını açıkladı! | Video
01.09.2021 | 20:10

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Balıkesir konserinin ardından Kovid-19 testi pozitif çıkan Haluk Levent, 2 doz aşı olduğunu açıkladı. Hastalığı farkında olmadan geçirdiğini söyleyen Levent, "PCR testi pozitif çıkmış. Ben de inanamıyorum. Yani şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiçbir belirtisi yok. Kovid-19 olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor, 2 kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor” dedi. İşte detaylar...

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