Balıkesir'de yaşanan deprem anı kamerada | Video 07.09.2025 | 14:18 Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında yaşanan korku ve panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 12.35'te Sındırgı ilçesinde yerin 7.7 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kertil Mahallesi'nde bir evin yan duvarındaki merdivenin göçtüğü, Kınık Mahallesi'nde ise metruk bir binada çökme meydana geldiği tespit edildi. Deprem anında yaşanan panik güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde vatandaşların büyük korku yaşadığı, binalardan koşarak çıktıkları ve kaçış anlarının saniye saniye kaydedildiği görüldü.

10 Ağustos'ta aynı ilçede meydana gelen depremde 1 binanın yıkıldığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılırken, bölgede sarsıntıların devam ettiği bildirildi.