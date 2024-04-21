Bariyere çarparak 27 metre savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video
Denizli’de çevre yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 27 metre savrulan sürücü hayatını kaybetti.
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