Başakşehir’de alkollü şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı | Video

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamacanın ardından yakalanan şüpheli polis ekiplerine zor anlar yaşatırken, şahsın küfürler savurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
