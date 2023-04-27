Başakşehir'de iplik yüklü kamyon ağaçlık alana devrildi | Video
Başakşehir'de iplik yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak ağaçlık alana devrildi. Sürücü kazadan şans eseri yara almadan kurtulurken devrilen kamyon itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kaldırıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen kamyonun aşağı yuvarlanmaması için ön ve arka kısımlarından halatlarla bağlayarak sabitledi. Daha sonra kamyondan şans eseri yaralanmadan kurtulan sürücü Emre K.'yi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri Emre K.'yi ambulansta ayakta kontrol etti. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşaması ihtimaline karşı yolda önlem aldı. İtfaiye ekipleri de olay yerine İBB'ye ait vinç çağırdı. Ağaçlık alana devrilen iplik yüklü kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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