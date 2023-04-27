Başakşehir'de iplik yüklü kamyon ağaçlık alana devrildi | Video 27.04.2023 | 09:03 Başakşehir'de iplik yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak ağaçlık alana devrildi. Sürücü kazadan şans eseri yara almadan kurtulurken devrilen kamyon itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Emre K. yönetimindeki iplik yüklü kamyon, TEM Otoyolu yan yolda gittiği esnada henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle beraber bariyerlere çarptı. Çarpmanın neticesinde kamyon ağaçlık alana devrildi. Olaya şahit olan vatandaşlar hemen yardıma koşarken aynı zamanda durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen kamyonun aşağı yuvarlanmaması için ön ve arka kısımlarından halatlarla bağlayarak sabitledi. Daha sonra kamyondan şans eseri yaralanmadan kurtulan sürücü Emre K.'yi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri Emre K.'yi ambulansta ayakta kontrol etti. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşaması ihtimaline karşı yolda önlem aldı. İtfaiye ekipleri de olay yerine İBB'ye ait vinç çağırdı. Ağaçlık alana devrilen iplik yüklü kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kaldırıldı.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.