Başhekim'den pitbull dehşeti yaşayan Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama | Video
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan küçük Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan küçük Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.