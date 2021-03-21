Başkan Erdoğan'a 21 Mart sürprizi | Video

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Geçtiğimiz günlerde ABD’de bilboardlara asılan afişlere tepki olarak başlayan "We Love Erdoğan" akımı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen mesajlarla büyümeye devam ediyor. En anlamlı mesaj ise down sendromlu çocuklardan geldi.
AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğinde Ankara İl Başkanı Hakan Özcan Han ile birlikte eğlenceli bir gün geçiren down sendromlu gençler ve çocuklar, bir de sürprize imza attı. Down sendromlu çocuklar ve gençlerle sık sık bir araya gelen ve down sendromu konusunda hassasiyetini dile getiren Başkan Erdoğan'ı unutmayan gençler, kendisine olan sevgilerini Özcan ile birlikte ektikleri çiçeklerle "We Love Erdoğan" mesajı vererek gösterdiler.