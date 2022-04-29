Bataryası şişen telefon patladı! O anlar kamerada | Video

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde bataryası şiştiği için tamire verilen bir cep telefonunun bataryası patlayıp alev aldı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tavşanlı ilçesinde cep telefonu tamircisi Mehmet Cengiz, bataryası şiştiği için müşterisinin tamir amacıyla getirdiği cep telefonunu tezgahta bırakıp yanından ayrıldı. Kısa bir süre sonra cep telefonu patlayıp alev aldı. İşyerinde paniğe neden olan telefonu yere bırakan Cengiz, yangını söndürdü. Cep telefonu kullanılmaz hale gelirken, bu anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mehmet Cengiz, telefonun bir anda patlayıp alev aldığını belirterek, "Müşterimiz bir telefonunun bataryasını şişmiş olduğunu ve batarya değişimi istemişti. Biz de bataryasının değişmesi gerektiğini söyledik ve servisimize aldık. Aradan 5 dakika geçmeden batarya büyük bir gürültüyle patladı ve alev aldı. Özellikle gece yatarken cep telefonlarını şarja takmamaları, bataryalarını şiş gördükleri anda servislere götürmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.