Bavulundan 5 bin 642 adet uyuşturucu hap çıktı: "Yıllık içeceğim" dedi | Video
Adana'da bavulunda kıyafet yerine 5 bin 642 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şüphelinin "Yıllık içeceğim" diyerek savunma yapması şaşırttı. Şüpheli çıkarıldığımı mahkemece tutuklandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığımı mahkemece 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
