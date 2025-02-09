Bayburtlu vatandaş ekmek yemeyen tilkiyi meşhur Antep baklavasıyla besledi | Video
Bayburt'ta bir vatandaş, evlerinin önüne gelen aç tilkiyi beslemek istedi. Tilkiye ekmek veren Yıldıray Ata isimli vatandaş, tilkinin ekmeği yemediğini görünce baklavayla besledi. Tilkiyi besleyerek o anları kayda alan Ata'nın diyaloğu, yüzlerde tebessüm oluşturdu.
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