Bayram göçü başladı! Yollarda bayram trafiği denetimi yapılıyor... | Video

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilini şehir dışında geçirecek vatandaşlar yola çıkmaya başladı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince pek çok vatandaşın seyahat etmesi bekleniyor. Öte yandan yollarda bayram denetimi yapılmaya başlandı.