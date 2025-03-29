Bayram göçü başladı! Yollarda bayram trafiği denetimi yapılıyor... | Video
Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilini şehir dışında geçirecek vatandaşlar yola çıkmaya başladı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince pek çok vatandaşın seyahat etmesi bekleniyor. Öte yandan yollarda bayram denetimi yapılmaya başlandı.
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