Bayrampaşa'da bekçilerin kovaladığı kaçak göçmeni çelme atarak durdurdu | Video
İSTANBUL'da kaçak göçmenlere yönelik denetimler artarak devam ederken, o denetimler sırasında Bayrampaşa'da bekçilerin kovaladığı kaçak göçmeni, çevredeki bir kişi çelme atarak durdurdu. Sultangazi'deki denetimlerde ise, bir fabrikanın çatısına çıkarak kaçmaya çalışan kaçak göçmenler, kısa bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Her iki olay da kameralara yansıdı.
YAKALANMAMAK İÇİN ÇATIYA ÇIKTILAR
Sultangazi'de ise geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde Cebeci Mahallesi'nde polisten kaçmaya çalışan kaçak göçmenler, bir fabrikanın çatısına çıkarak ara sokaklara dağıldılar. Kısa bir süre sonra ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındılar. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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