Video Yaşam Bayrampaşa'da bekçilerin kovaladığı kaçak göçmeni çelme atarak durdurdu | Video
Bayrampaşa'da bekçilerin kovaladığı kaçak göçmeni çelme atarak durdurdu | Video

Bayrampaşa'da bekçilerin kovaladığı kaçak göçmeni çelme atarak durdurdu | Video

08.08.2023 | 10:03

İSTANBUL'da kaçak göçmenlere yönelik denetimler artarak devam ederken, o denetimler sırasında Bayrampaşa'da bekçilerin kovaladığı kaçak göçmeni, çevredeki bir kişi çelme atarak durdurdu. Sultangazi'deki denetimlerde ise, bir fabrikanın çatısına çıkarak kaçmaya çalışan kaçak göçmenler, kısa bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Her iki olay da kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bayrampaşa'da dün akşam saatlerinde kaçak göçmenlere yönelik denetim yapıldı. Ekipler, oturma izni olmayan göçmenleri yakalayarak gözaltına aldı. Muratpaşa Mahallesi'ndeki denetimlerde, bir kaçak göçmen, çarşı ve mahalle bekçilerinden koşarak, kaçmaya çalıştı. Bekçilerin peşinden koşarak yakalamaya çalıştığı kaçak göçmene, bir vatandaş çelme takarak müdahale etti. Vatandaşın müdahalesi sırasında yere düşen kaçak göçmen, bekçiler tarafından gözaltına alındı.

YAKALANMAMAK İÇİN ÇATIYA ÇIKTILAR
Sultangazi'de ise geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde Cebeci Mahallesi'nde polisten kaçmaya çalışan kaçak göçmenler, bir fabrikanın çatısına çıkarak ara sokaklara dağıldılar. Kısa bir süre sonra ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındılar. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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