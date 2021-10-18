Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

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Bayrampaşa'da seyir halindeki otomobil önünde gitmekte olan sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola devrilen kamyonet sürücüsü yararlanırken diğer şahısta yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 02.00'da Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi O - 3 Yolu Aksaray istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zeki Betoz idaresindeki otomobil, önünde seyir halinde olan Mehmet Fırat idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada kamyonet devrildi. Devrilmesinin etkisiyle kamyonet içinde bulunan sürücü ve yanındaki şahıs yaralandı. Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine ekipler, yaralıları kamyonette çıkararak ambulansa aldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapatılan yol, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazanın kaldırıldığı esnada ise polis ve basın mensuplarına mukavemet gösteren bir kişide ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.